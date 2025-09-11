Retenciones en A Coruña tras un accidente de tráfico dirección salida en Alfonso Molina

Jueves accidentado en A Coruña. Tras las retenciones provocadas por un choque entre dos coches en Alfonso Molina dirección entrada por la mañana, este mediodía el tráfico es lento sentido salida tras un nuevo accidente, esta vez a la altura de Xuxán, enfrente de la Seat.

Las primeras informaciones apuntan a que habría varios vehículos implicados. Los servicios sanitarios y un coche de Atestados se han desplazado hasta el lugar, donde a las 15:00 horas permanecía atravesado junto a la mediana un turismo.

Este no es el primer accidente en Alfonso Molina en lo que va de día. La circulación en la avenida se vio afectada esta mañana en sentido de entrada a la ciudad debido a una colisión entre dos vehículos. El incidente, que no dejó heridos, obligó a detenerse en el arcén derecho a los implicados, lo que generó retenciones en hora punta.

Una mujer, por otro lado, tuvo que ser trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) tras ser atropellada por una ambulancia en la zona de estacionamiento de estos vehículos en el Hospital Marítimo de Oza. Un motorista herido tras impactar contra un coche en la avenida Finisterre también tuvo que ser evacuado al hospital este jueves.

