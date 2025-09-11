Oleiros (A Coruña) estrena una renovada avenida de Santa Cristina tras meses de obras

La Diputación de A Coruña y el Concello de Oleiros inauguraron este jueves la renovación integral de la avenida de Santa Cristina, tras invertir 1,7 millones de euros en unas obras que transforman uno de los paseos más concurridos del área metropolitana.

Las obras incluyeron la ampliación de aceras, creación de áreas ajardinadas y puntos de encuentro, instalación de nuevo mobiliario urbano y renovación completa del alumbrado con tecnología LED.

Se conservaron las plazas de aparcamiento, reorganizándolas para hacerlas más accesibles e integrando la vegetación existente.

La mediana central se redujo para ganar espacio peatonal, y la eliminación de postes aéreos, al soterrar las líneas eléctricas, mejoró notablemente la estética de la travesía.

Con esta intervención, la Diputación y el Concello de Oleiros buscan consolidar Santa Cristina como un paseo moderno, cómodo y atractivo tanto para los vecinos como para los visitantes del área coruñesa.