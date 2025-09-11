Jornada negra en las carreteras de A Coruña: un coche vuelca este mediodía en la AC-11

La lluvia, sumada a la vuelta a la rutina, ha dejado estragos este jueves en las carreteras de A Coruña. A los accidentes registrados esta mañana en Alfonso Molina y en la Barcala se sumó otro al mediodía en la AC-11, a la altura del concesionario Flexicar.

El siniestro se produjo en torno a las 16:00 horas, apenas una hora después de una colisión múltiple en Alfonso Molina.

Por su parte, en este otro, uno de los vehículos implicados volcó, quedando del revés junto a la mediana. Las retenciones provocadas por el primer accidente se agravaron con el segundo, formando una larga hilera de coches desde la entrada de la ciudad en sentido salida hasta el puente de A Pasaxe.

Durante la mañana, la circulación en la avenida también se había visto afectada en sentido de entrada a la ciudad debido a una colisión entre dos vehículos. El incidente, que no dejó heridos, obligó a detenerse en el arcén derecho a los implicados y generó retenciones en plena hora punta.

Por otro lado, una mujer tuvo que ser trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) tras ser atropellada por una ambulancia en la zona de estacionamiento del Hospital Marítimo de Oza. Además, un motorista resultó herido tras impactar contra un coche en la avenida Finisterre y también fue evacuado al hospital este jueves.

