El Plan de Barrios para A Coruña 2025-27 mejorará la red de saneamiento en el Castro de Elviña

El Plan de Barrios para A Coruña 2025-27 impulsará mejoras en el Castro de Elviña y en Castrillón Cedida

Este miércoles, la alcaldesa, Inés Rey, informó de los nuevos avances que está experimentando el Plan de Barrios 2025-27, que actualmente cuenta con más de medio centenar de actuaciones en marcha, ya adjudicadas o en fase de licitación.

Entre las que acaban de salir a concurso están las obras para mejorar las infraestructuras de la red de saneamiento en los núcleos poblacionales del Castro de Elviña. El Concello invertirá más de 800.000 euros en diversas actuaciones repartidas entre las calles Pena do Cuco, Canedo, O Picho y A Fraga. En ellas está previsto renovar la red municipal de alcantarillado y, además, dotar a la zona de una nueva red separativa para recoger las aguas pluviales.

En este sentido, el Concello contará con fondos del Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación de A Coruña para acometer los trabajos.

Solicitud de cofinanciar mejoras en la avenida de Buenos Aires

En las convocatorias del POS —a las que el Concello concurrió también para obtener fondos que permitan acondicionar el Camiño do Cura (Os Rosales) y actuaciones en Eirís de Abaixo—, también se solicitó la cofinanciación de los trabajos de construcción de la nueva red separativa de aguas pluviales en la avenida de Buenos Aires, que cuentan con un presupuesto de medio millón de euros.

De esta manera, la Junta de Gobierno Local dio luz verde a la participación en la segunda fase del POS, posibilitando así solicitar aportaciones por algo más de 100.000 euros y, de este modo, contribuir a la financiación de las obras en Buenos Aires. El resto de la inversión correría a cargo del Concello, con fondos propios.

Por otro lado, durante la Junta también se acordó solicitar a la Xunta de Galicia ayudas por valor de 800.000 euros para contribuir a la cofinanciación de los programas municipales de inclusión dirigidos a personas y colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social.