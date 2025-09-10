Miño (A Coruña) ya es más seguro: nuevo carril de incorporación a la N-651

Tras las reiteradas demandas del ayuntamiento en los últimos años, la Demarcación de Carreteras del Estado ha ejecutado un carril de aceleración para incorporarse a la N- 651 en la salida de Miño dirección Betanzos y A Coruña, una alternativa más segura que el STOP que existía hasta el momento.

El nuevo carril de aceleración permitirá a los vehículos acceder a la N-651 de una forma más segura, adaptando la velocidad de forma progresiva a la de la vía a la que se van a incorporar.

En los próximos días, cuando las condiciones climatológicas lo permitan, se ejecutará la señalización horizontal y vertical.