Imagen de la visita al nuevo carril.

Imagen de la visita al nuevo carril. Concello de Miño.

Ofrecido por:

A Coruña

Miño (A Coruña) ya es más seguro: nuevo carril de incorporación a la N-651

La obra fue llevada a cabo tras las reiteradas demandas del ayuntamiento debido a la falta de visibilidad

Te puede interesar: 101 años no son nada: Miño (A Coruña) felicita personalmente a dos vecinos que cumplen esa edad

Publicada

Tras las reiteradas demandas del ayuntamiento en los últimos años, la Demarcación de Carreteras del Estado ha ejecutado un carril de aceleración para incorporarse a la N- 651 en la salida de Miño dirección Betanzos y A Coruña, una alternativa más segura que el STOP que existía hasta el momento.

Dos gaviotas en una imagen de archivo.

El nuevo carril de aceleración permitirá a los vehículos acceder a la N-651 de una forma más segura, adaptando la velocidad de forma progresiva a la de la vía a la que se van a incorporar.

En los próximos días, cuando las condiciones climatológicas lo permitan, se ejecutará la señalización horizontal y vertical.