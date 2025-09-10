Culleredo (A Coruña) lanza la licitación de sus escuelas culturales y deportivas para el nuevo curso

Imagen de la actividad de patinaje. Concello de Culleredo.

El Concello de Culleredo ha abierto la licitación para la organización de sus escuelas culturales y deportivas correspondientes al curso 2025-2026, con la posibilidad de prorrogar el contrato para el próximo año.

El presupuesto anual asciende a 307.351,09 euros, y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 25 de septiembre.

Los pliegos recogen una amplia oferta de actividades culturales para adultos, que incluyen modalidades como swing, baile de salón, óleo, informática, inglés, guitarra o patchwork. Para el público escolar, destacan talleres como diseño de videojuegos y los esperados Cullerchef.

En el ámbito deportivo, el programa abarca marcha nórdica, yoga, pilates, gimnasia o ritmoZUM fitness para adultos, mientras que los niños podrán disfrutar de patinaje, psicomotricidad o gimnasia rítmica.

El personal mínimo requerido incluye un director de tiempo libre como coordinador y 40 monitores, repartidos entre cultura y deporte, con formación o experiencia acreditada según la actividad.

Para asegurar la calidad del servicio, se valorarán aspectos como el proyecto de gestión, el material aportado, la coordinación y los protocolos ante incidencias.

Cada año participan unas 1.700 personas, complementando la oferta de clubes y asociaciones con los que colabora el Concello.

La preinscripción para las escuelas está abierta hasta el 17 de septiembre, de forma presencial o a través de la sede electrónica.

El 22 se celebrará el sorteo de plazas en caso de demanda superior, y el 23 se publicarán las listas para realizar la matrícula entre el 24 y el 30 de septiembre.

Las vacantes restantes se ofertarán el 3 de octubre, con inicio de matrícula el día 6.