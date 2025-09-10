El Concello licita un contrato de mantenimiento para las pasarelas y puentes de A Coruña

La Junta de Gobierno Local de A Coruña dio este miércoles luz verde a la salida a concurso del contrato para conservar y mantener las pasarelas y puentes con acceso peatonal de la ciudad.

Durante la rueda de prensa posterior, la alcaldesa, Inés Rey, recordó que, en los últimos años, el Concello actuó en infraestructuras como las pasarelas que sobrevuelan la avenida de A Pasaxe, la de la avenida de Arteixo con el parque de Santa Margarita y también la que pasa por encima de la ronda de Nelle a la altura del barrio de Falperra.

"Hablamos de intervenciones necesarias porque, como es habitual en estos casos, infraestructuras de este tipo, por sus materiales, el uso constante y su exposición a las inclemencias meteorológicas, sufren un desgaste lógico, frente al cual hay que actuar", explicó.

Por ello, se licita un contrato de mantenimiento al que se destinarán 700.000 euros hasta el año 2027. A esto se sumarán inversiones específicas como la que se llevará a cabo en la pasarela peatonal entre estaciones, en Alfonso Molina, que se renovará próximamente atendiendo a las necesidades existentes. Días atrás se adjudicaron los trabajos a la empresa Seranco.

Renovación de la cubierta de la EIM Carricanta, en O Castrillón

Además, este miércoles también se aprobó la licitación de las obras necesarias para renovar la cubierta de la Escuela Infantil Municipal Carricanta, en Castrillón.

"La conservación y el mantenimiento de las instalaciones municipales es fundamental y eso incluye, por supuesto, las guarderías que se gestionan a través del Concello. Vamos paso a paso intentando dar respuesta a las necesidades específicas de cada una", explicó la alcaldesa.

Un ejemplo es la EIM de Os Rosales, donde en el primer semestre del año se completaron los trabajos para mejorar la accesibilidad a la escuela, creando también una nueva salida de evacuación en la parte trasera del edificio.

"Ahora avanzamos para cumplir las necesidades de la EIM Carricanta, invirtiendo más de 200.000 euros en la renovación de su cubierta. Esto también nos permite avanzar con nuestra hoja de ruta en Castrillón, donde a pocos metros de la guardería también vamos a reurbanizar la plaza José María Hernansáez, una de las grandes demandas del barrio desde hace años", precisó Rey.

La actuación en la plaza, en la que el Concello invertirá un millón de euros, está actualmente en fase de licitación.