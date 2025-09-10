Cáritas alerta en A Coruña del aumento de la pobreza crónica pese a las ayudas

Cáritas Interparroquial de A Coruña atendió en 2024 a 4.945 familias, muchas de ellas atrapadas en situaciones que, lejos de mejorar, se han agravado con el tiempo.

La organización advierte de que la pobreza se ha vuelto más invisible, pero también más crónica y difícil de superar.

Durante el último ejercicio realizó 13.574 intervenciones sociales, un 30 % más que en 2023, debido a la mayor complejidad de los casos, que incluyen problemas de salud mental, desempleo persistente, hogares monomarentales sin ingresos o precariedad habitacional.

El programa de Atención Primaria volvió a ser el eje central de la actividad, con 88.869 euros en ayudas directas para cubrir alimentación, suministros, transporte o alquiler.

Además, los economatos solidarios parroquiales distribuyeron productos por valor de 87.000 euros.

Sin embargo, las donaciones bajaron, obligando a Cáritas a recurrir a fondos propios para no dejar sin respuesta las necesidades básicas de quienes acuden a la entidad.

Infancia, mayores y vivienda fueron las grandes prioridades. El programa Familia Educa ofreció apoyo escolar, emocional y de ocio a 320 menores en riesgo de exclusión.

Más de 11.000 pernoctas se ofrecieron en viviendas de acogida para familias sin hogar, mientras se realizaron mejoras en pisos deteriorados gracias al voluntariado técnico y empresas colaboradoras.

Por su parte, el programa AcompáñoTE atendió a 466 mayores con visitas, acompañamiento hospitalario y actividades comunitarias para reforzar su autonomía y vínculos sociales.

En empleo y formación, el centro Violetas atendió a 742 personas, de las que 473 siguieron itinerarios de inserción sociolaboral con orientación, talleres y capacitación digital.

Se impartieron 17 cursos en sectores con alta demanda, como atención a dependientes, hostelería y empleo doméstico, y se consolidaron acuerdos con empresas para facilitar las primeras oportunidades laborales.

Todo ello fue posible gracias a 326 voluntarios, 17 profesionales y el apoyo de 51 parroquias, centros educativos y entidades colaboradoras, con un presupuesto total de 2.045.512 euros ejecutado en 2024.