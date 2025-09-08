Imagen de la parada donde tuvieron lugar los hechos.

Imagen de la parada donde tuvieron lugar los hechos. Concello de A Coruña.

A Coruña

Una persona en silla de ruedas se tira contra un autobús en A Coruña y causa retenciones de tráfico

Participó, anteriormente, en una pelea de la que huyeron el resto de participantes a la llegada de la Policía

Una persona en silla de ruedas ha causado una retención de tráfico esta tarde en la calle San Andrés, tras protagonizar un incidente en la zona.

Vecinos y comerciantes de A Coruña denuncian presencia de ratas en San Andrés estas semanas.

En concreto, fue objeto de un incidente con otras personas indigentes que frecuentan la zona, a la altura de la plaza de Santa Catalina.

La presencia tanto del 091 como del 092 hizo que se dispersasen y saliesen corriendo, pero esta persona no pudo hacerlo y, acto seguido, se arrojó a la carretera mientras un autobús de la Compañía de Tranvías circulaba.

Quería "que lo matasen", según explicaron testigos presenciales.

La pericia del conductor, que frenó a tiempo, evitó el accidente, pero no que el hombre abandonase la zona, generando retenciones de tráfico.