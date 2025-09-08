Herida una persona tras volcar su coche en A Coruña

Herida una persona tras volcar su coche en A Coruña Eloy TP

A Coruña

Aparatoso accidente en A Zapateira, en A Coruña: herida una persona tras volcar su coche

El accidente tuvo lugar en la Avenida de Nueva York y el conductor pudo salir por su propio pie del vehículo 

Una persona de avanzada edad tuvo que ser atendida por el 061 este lunes, 8 de septiembre, tras perder el control de su vehículo en la Avenida de Nueva York de A Coruña, a la altura de la urbanización O Carón. El accidente tuvo lugar sobre las 12:00 horas de la mañana.

El conductor perdió el control del vehículo y, posteriormente, volcó en la carretera. El herido pudo salir por su propio pie y fue atendido por los servicios sanitarios del 061.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron también una patrulla de la Policía Local y un equipo de bomberos.