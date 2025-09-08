Cuenta atrás en A Coruña para completar la plataforma flotante de O Parrote

La recreación de la Xunta de la plataforma del Parrote. Autoridad Portuaria de A Coruña

La plataforma flotante de O Parrote está más cerca de ser una realidad. Inicialmente, este proyecto iba a ver la luz en el 2024. El retraso en su adjudicación con el consecuente aplazamiento del inicio de los trabajos, que comenzaron el pasado mes de marzo, ha movido la fecha final a este mes de septiembre. Desde la consellería de Infraestruturas, responsable de la actuación, confirman que esta previsión se mantiene, si bien "a programación podería variar nuns días" llegando a inicios de octubre.

Así, las plataformas flotantes ya están instaladas en las aguas del Parrote y fijadas en su posición definitiva. A comienzos de agosto llegaban los pantalanes que conforman la estructura. Estos están elaborados en hormigón armado y fueron prefabricados por la empresa adjudicataria, López Cao, en las proximidades de Buño en el municipio de Malpica.

La instalación contará además con unas gradas de más de 150 metros desde las que presenciar diferentes actividades náuticas que se podrán realizar en la zona. También habrá una rampa de bajada para embarcaciones, una plataforma para un edificio de usos múltiples y un pantalán que será la base de unas zonas de baño.

A todo ello se suman dos piscinas, una cerrada y otra abierta al mar, además de una rampa de acceso. Toda la construcción contará con accesos para personas con problemas de movilidad. Ninguna de estas instalaciones interferirá con la zona de marisqueo, ya que el proyecto se ha coordinado con la Cofradía de Pescadores de la ciudad.

Así, estos últimos días se ha instalado ya el fondo de la piscina y se ha hormigonado la losa del edificio tras la colocación de las vigas.

Maqueta de la plataforma del Parrote. CGM

Con todo, todavía quedan los últimos detalles para que la plataforma esté lista al completo.

La Xunta prevé que para esta semana se comience a instalar la pasarela de acceso a los módulos flotantes. De esta forma, queda como tarea pendiente la instalación del pavimento en estos módulos y la colocación de las corcheras en la piscina y el pavimento podotáctil.

El proyecto de la Xunta de Galicia en colaboración con la Autoridad Portuaria cuenta con un presupuesto de 3,1 millones de euros y busca “fortalecer a relación da cidade co mar”y fomentar “deporte, ocio e encontro social”, según declaró la conselleira María M. Allegue tras la licitación de la obra que forma parte da Coruña Marítima.

El edificio de usos multiples continúa pendiente de licitación

El entorno de la plataforma flotante se completará más adelante con un edificio de usos múltiples. Su construcción ya ha sido licitada por la Autoridad Portuaria por un presupuesto de 457.000 euros, aunque todavía no ha sido adjudicada. La fecha límite de presentación de ofertas es el próximo 15 de septiembre.

Estas actuaciones están financiadas por la consellería de Infraestruturas y ejecutadas por la Autoridad Portuaria.

Recreación del edificio de usos múltiples de O Parrote. Autoridad Portuaria de A Coruña

El resultado será una construcción de una sola planta en madera. Este edificio tendrá un pañol para la custodia de pequeñas embarcaciones, almacén, vestuarios, aseos y un ambigú con una terraza orientada al mar.

Sus obras cuentan con un plazo de ejecución de seis meses por lo que A Coruña no podrá disfrutar de las instalaciones náuticas del Parrote al completo hasta el próximo 2026.