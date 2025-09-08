A Coruña se solidariza de nuevo con Palestina tras casi dos años de reivindicaciones de justicia

La plaza del Obelisco en A Coruña acogió esta tarde una nueva concentración, al igual que otras 35 localidades gallegas, en solidaridad con el pueblo palestino.

Con puntualidad, a las 20:00, los manifestantes repitieron varias veces consignas a favor de Palestina y en contra de las acciones de Israel.

"Gaza resiste, Palestina existe, "no es una guerra, es un genocidio", "Israel asesina, Occidente patrocina", "las niñas de Gaza no son una amenaza", "dónde están, que no se ven, las sanciones a Israel", "desde el río y hasta el mar, Palestina vencerá", "no al genocidio del pueblo palestino", "Galicia y Palestina, solidaridad", "no es una guerra, es un genocidio" y "que viva la lucha del pueblo palestino" fueron algunos de los eslóganes que emplearon.

Imagen de las banderas ondeando en el Obelisco en favor de Palestina. Quincemil.

Al término de la concentración, se leyó un manifiesto a cargo de Xosé Luis Rivera y de Isabel Risco.

Referencias a La Vuelta

Dentro de la concentración, también hubo referencias a la presencia de un equipo israelí en La Vuelta a España de ciclismo, un hecho que ha ocasionado manifestaciones y que ayer se saldó con 10 detenidos, entre ellos una responsable comarcal del BNG.

"Fuera el sionismo del ciclismo", se repitió en varias ocasiones.