A Coruña estrena tres nuevos autobuses urbanos

Los tres nuevos autobuses urbanos de la Compañía de Tranvías de A Coruña. Compañía de Tranvías de A Coruña

A Coruña estrena este lunes tres nuevos autobuses urbanos. La Compañía de Tranvías ha puesto en circulación estos vehículos para reforzar la flota, dando apoyo a las líneas "que lo necesiten en cada momento".

El director de la Compañía, Ignacio Prada, destacó la adquisición como una garantía para "ofrecer el mejor servicio posible a los ciudadanos", no sin críticas a la prórroga de la concesión del servicio municipal. "Nuestro compromiso es con los usuarios, aunque nos encontremos en una situación excepcional con la concesión en prórroga", añadió.

Los nuevos autobuses, de la marca MAN, cuentan con 12 metros de largo y son más eficientes y sostenibles que los modelos anteriores.

Concretamente, cada vehículo puede transportar a un centenar de personas, cuenta con rampa y espacios para personas con movilidad reducida, además de un sistema de aire acondicionado integral, otro de conteo de viajeros y la opción de vídeo vigilancia.

En cuanto a las emisiones, estos cuentan con motores que siguen los estándares establecidos en la normativa europea EURO 6 D, según informa la Compañía, y con un diseño ligero garantizan una reducción en el consumo de combustible.

La empresa también resalta su "alto nivel de seguridad" contando con un control de estabilidad ESP y un sistema de asistencia a la conducción digital con cámaras para los laterales y la parte trasera del autobús, evitando así ángulos muertos.