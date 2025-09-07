Detienen a un hombre en A Coruña tras encararse con un policía

Un hombre fue detenido este sábado en A Coruña tras encararse con la policía. El suceso se produjo por la tarde en la zona del Obelisco, lo que causó una mayor presencia policial en la zona.

Fuentes municipales explican que el detenido se echó sobre el coche policial e intentó pegar a un agente. Tras su detención se evaluará su estado mental.

Una pelea se salda sin detenidos en San Andrés

Por otra parte, en la noche del viernes se produjo una pelea en la calle de San Andrés que obligó a desplazar a agentes de la Policía Nacional.

Desde el cuerpo afirman que no se llegó a producir ninguna detención esa noche por peleas o lesiones, por lo que el suceso se resolvió sin mayores incidencias.