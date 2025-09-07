A Coruña cuelga la bandera por medusas en sus playas y cierra dos arenales

Aunque el día no invita a ir a la playa, A Coruña ha colgado la bandera roja y la de medusas en sus arenales este domingo. De esta forma, se han cerrado los arenales de Orzán y San Amaro.

Desde el Concello apuntan a que la playa situada junto a Adormideras ya abrió con bandera roja, prohibiendo el baño ante el peligro por la presencia de estos animales.

Más tarde, el Orzán también colgó la bandera roja, ya hacia las 12:30 horas, por el mismo motivo. Por su parte, Riazor se mantenía con la bandera amarilla pero ondeando también la que alerta de la presencia de las medusas.

Hacia la tarde estas se han ido desplazando, llegando también a la playa del Matadero.

La aparición de estas medusas se produce tan solo unos días después de que un manto de las mismas llegase al entorno del dique de abrigo. Desde el Instituto Oceanográfico de A Coruña, explicaban entonces que estas "pudieron haber sido transportadas a la costa por las condiciones oceanográficas que han cambiado estos dais".