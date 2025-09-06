El Concello de A Coruña destinará 130.000 euros a mejorar el parque de Cuatro Caminos

Parque de Cuatro Caminos en A Coruña. Concello de A Coruña

Los trabajos de mejora del parque de Cuatro Caminos, situado junto a las calles Puga y Parga y Alexandre Bóveda, han sido recientemente adjudicados a Jardinería Arce por 130.000 euros. Las obras actuarán tanto en el parque infantil como en el entorno y los espacios verdes.

El objetivo de la intervención es renovar los equipamientos y adaptar el espacio libre humanizando el entorno y naturalizando el parque. También se trabajará en las zonas de paso.

Así, según informa el Concello, se retirará la chapa que delimita el parque y se sustituirá por un vallado de madera con materiales resistentes al deterioro y las incidencias meteorológicas.

Por otra parte, en el área infantil se renovará el firme de caucho y se reconfigurará el mobiliario urbano cambiando su distribución e incluyendo nuevos equipamientos de juego como mesas de ajedrez.

En cuanto a los espacios verdes, está previsto plantar un nuevo césped sobre una base de tierra vegetal enriquecida, además de más árboles. Asimismo se redimensionará la red de riego y se adaptará para que el sistema abarque toda la superficie del parque.

El plazo de ejecución de todas estas actuaciones, que empezarán próximamente, es de 4 meses.