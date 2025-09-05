Un vecino de Novo Mesoiro salta por el patio de luces para apagar un incendio en su edificio en A Coruña

Un susto en el barrio coruñés de Novo Mesoiro terminó anoche sin daños personales gracias a la rápida intervención de un vecino que no dudó en saltar por el patio de luces para apagar un conato de incendio en su bloque.

El aviso se dio a las 21:21 horas en la avenida de Novo Mesoiro, cuando una papelera comenzó a arder en la cocina de un piso, generando una gran humareda. Hasta el lugar se desplazaron nueve bomberos con tres vehículos.

Sin embargo, al llegar comprobaron que un residente del inmueble había accedido al interior de la vivienda a través del patio de luces comunitario. Una vez dentro, utilizó agua para sofocar las llamas de la papelera antes de que se propagaran.

La intervención de los bomberos se centró en ventilar la vivienda, ya que el humo se había acumulado en las estancias. El incidente no dejó heridos ni daños materiales de relevancia.

#Coruña - Intervención de los @BombeirosCoruna 🚒 por un incendio 🔥 en una vivienda de la Avenida Novo Mesoiro.



En el lugar también la @Policia_Coruna 🚓 y @Policia 🚔 pic.twitter.com/GPtGlHS8mz — Eloy TP (@EloyTP) September 4, 2025

Segunda intervención de la noche

También esta noche, los servicios de emergencias precisaron el apoyo de los bomberos en la ronda de Outeiro para asistir a una persona que se encontraba en mal estado en su vivienda, de la que no podía salir.

En este caso, seis bomberos tuvieron que acceder a un inmueble a través de la ventana a eso de las 2:30 horas de la madrugada.

Una vez dentro, colaboraron con los equipos sanitarios del 061, que finalmente trasladaron al afectado a un centro hospitalario.