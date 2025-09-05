Susto en A Coruña por un incendio forestal: afectó a la zona de As Rañas

A Coruña sufrió este viernes un incendio forestal. Los bomberos de la ciudad se desplazaron este mediodía hasta As Rañas para apagar las llamas, que comenzaron sobre las 14:00 horas y fueron sofocadas menos de una hora después.

El humo es visible desde varios puntos de la ciudad como Novo Mesoiro. Las llamas afectaron a una zona de hierba seca, muy cercana a varios árboles a los que finalmente no llegaron. Los bomberos de A Coruña, la Policía Local y un helicóptero se desplazaron hasta la zona para colaborar en el operativo.

El fuego, que se inició sobre las 14:00 horas de este 5 de septiembre, calcinó una superficie de hierba seca. Poco antes de las 15:00 horas, los efectivos desplazados lograron apagar las llamas y comenzaron con las labores de enfriamiento, según explican vecinos que fueron testigos de lo ocurrido.

Precisamente en As Rañas se produjo el pasado 22 de agosto un incendio forestal que afectó a unos 500 metros cuadrados de monte raso y que también fue sofocado con rapidez. Esa misma jornada se había producido otro fuego en Pastoriza, en el municipio de Arteixo.

Otros incendios este 2025

A Coruña ha sufrido otros incendios forestales en lo que va de año. Los días 10 y 11 de agosto, la zona del monte de San Pedro sufrió dos fuegos en apenas 24 horas que fueron apagados con rapidez: el primero calcinó 4.500 metros cuadrados de superficie y el segundo quemó unos 500 metros cuadrados.

Muy cerca de A Coruña, en Culleredo, ardieron 19 hectáreas de monte una semana después. Detectado desde el aeropuerto de Alvedro, este incendio afectó a la zona de Monte Costa y obligó a cortar el servicio de electricidad al existir tendido eléctrico.