El PSOE de Carral (A Coruña) critica la moción de censura y votará en contra en el pleno

Imagen de archivo de un pleno en el Concello de Carral. Concello de Carral

El PSOE de Carral ha manifestado este miércoles su rechazo a la moción de censura presentada en el ayuntamiento por parte del PP que resultará en el cambio de la alcaldía, actualmente en manos de Alternativa dos Veciños. Para ello, los populares cuentan con el apoyo de dos concelleiros tránsfugas de AV, Fran Bello y Mercedes Caridad.

En un comunicado, Patricia Blanco subraya que no existen ni delitos ni graves problemas económicos u otras razones que justifiquen una moción de censura.

Aunque los socialistas critican una gestión de Alternativa que consideran "moi deficiente" no ven motivos suficientes para un cambio en la alcaldía.

"Esto debe xulgalo a veciñanza cando chegue o momento", recalca.

Así, recuerdan como desde hace 6 años la derecha ya no gobierna en Carral, cuando AV accedió en un primer momento al gobierno tras las elecciones del 2019 de la mano del PSOE y contando ya con mayoría absoluta y apoyo socialista en las últimas elecciones del 2023.

"Se a xestión de AV foi mala por defecto, a dos 16 anos do PP foi mala por exceso, pero foi o pobo quen decidiu", añade Blanco.

Los socialistas argumentan que el próximo día 10 votarán en contra de la moción, no solo porque el candidato a la alcaldía sea el popular José Luis Mouriño, sino porque "consideramos que non se está respetando a decisión da veciñanza de Carral".

El PSOE local hace alusión también a la reciente moción de censura presentada en Fisterra y que dio el gobierno a los populares para afirmar que "isto non vai de Carral ou Fisterra, vai da Deputación de A Coruña, que o Partido Popular pretende recuperar adiantando movementos".

A todo esto, Blanco y los socialistas añaden que la intención de la Xunta de estudiar la situación del centro de salud, anunciada tras la moción de censura, es "unha auténtica falta de respeto institucional e un insulto ó pobo de Carral".

Además, el PSOE pide en este contexto "mesura, contención e que se rebaixe o ton en que algúns se están pronunciando".

Lo hace tras el acto en apoyo a Javier Gestal que tuvo lugar en la tarde del martes frente al Concello y en el que el presidente de Alternativa, Ángel García Seoane, tildó a los concelleiros tránsfugas de "traidores e vividores da política" tras una pancarta en la que se leía "golpistas".

"Non podemos máis que condear o comportamento de Alternativa do Veciños, xa que non entendemos a política de insultos e faltas de resto. Non podemos entender e o chamamento encuberto á revolución veciñal", subrayan, defendiendo el derecho de la población a protestar de manera pacífica.

"É o Alcalde quen ten que defender á veciñanza ante as ameazas externas, non o pobo ó Alcalde ante unha moción de censura que, se ben, consideramos absolutamente inapropiada e falta de motivación, é legal", concluyen.