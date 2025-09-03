Continúa la alerta amarilla por temporal costero en A Coruña en un día de lluvia

Septiembre ha entrado fuerte en la ciudad herculina. De nuevo, la Aemet ha activado la alerta amarilla por temporal costero en la ciudad, con vientos que alcanzarán los 60 kilómetros por hora.

A su vez, el viento irá combinado con lluvias este miércoles, 3 de septiembre, aunque de forma intermitente. Según la predicción de MeteoGalicia, se esperan precipitaciones durante toda esta mañana, aunque dando alguna tregua durante el mediodía.

En cuanto a las temperaturas, la humedad, sumada a las altas temperaturas dejará una sensación de bochorno en la ciudad. Los termómetros alcanzarán los 23 grados, con mínimas de 17.

A medida que avance la semana, las máximas irán en descenso, mientras que las lluvias irán desapareciendo poco a poco.

En cuanto a la alerta amarilla, la Aemet tiene previsto que esta perdure durante todo el día hasta las 21:00 horas de la noche. Las olas alcanzarán los 4 metros de altura.