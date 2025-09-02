Un vehículo mal estacionado en A Coruña retrasa la llegada de los bomberos a un incendio

Un vehículo mal estacionado en la calle Puente, en A Coruña, ha retrasado la llegada de los bomberos a un incendio que se había declarado a las 14:47 en un domicilio de ese emplazamiento.

Han sido los propios vecinos los que han colaborado de forma activa para que la dotación de profesionales pudiese llegar al punto de destino, según informa el propio cuerpo en su parte de servicio.

El incendio afectó a la campana extractora de un domicilio y al mueble superior, con cableado afectado. El humo, que se fue acumulando con el paso de los minutos, fue evacuado a través de presión positiva.

En el operativo intervinieron agentes del 092, además de una motobomba, una autoescala y una unidad de mando.