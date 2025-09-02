Una ONG de A Coruña instala paneles solares en una escuela de Senegal

La ONG coruñesa Ecodesarrollo Gaia acaba de completar un proyecto de cooperación en la localidad senegalesa de Yoff-Tonghor, donde un grupo de voluntarios impartió formación en energía solar y culminó con la instalación de paneles fotovoltaicos en la Escuela Coruña.

La iniciativa se desarrolló del 18 al 26 de agosto y estuvo a cargo del coordinador de la entidad, un ingeniero industrial especializado en energía solar y una persona de apoyo.

Durante una semana, 22 alumnos y alumnas recibieron un curso de capacitación con clases teóricas y prácticas sobre instalación, prevención de riesgos y mantenimiento de sistemas solares.

El aprendizaje se impartió en la Afroteka, un centro comunitario impulsado por Ecodesarrollo Gaia con financiación de la Diputación de A Coruña.

Para facilitar la comunicación, un bibliotecario del centro actuó como traductor del español al wolof, lengua local de la región.

El programa finalizó con la colocación de paneles solares en la terraza de la escuela, que permitirán cubrir alrededor del 60% del consumo energético del edificio, logrando un importante ahorro en recursos y favoreciendo el acceso a energías limpias.

Fundada en 1992, Ecodesarrollo Gaia trabaja en proyectos de codesarrollo y cooperación internacional, además de promover la integración de la población migrante en Galicia. Su actividad se sostiene principalmente gracias al voluntariado y a servicios totalmente gratuitos.