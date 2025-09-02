Culleredo (A Coruña) tendrá un paso inferior en Ledoño y mantendrá temporalmente la rotonda

Reunión entre la Xunta de Galicia y el Concello de Culleredo sobre los cambios en la AC-523 en Ledoño. Concello de Culleredo

Este martes el Concello de Culleredo y la Xunta de Galicia han mantenido una reunión para tratar los cambios relativos a la seguridad vial en la AC-523 a su paso por Ledoño y Rumbo. En este punto se están llevando a cabo obras para el acceso al nuevo campus del Coruña British International School e inicialmente estas contemplaban la eliminación de una rotonda, lo que ha generado protestas entre los vecinos.

En el encuentro celebrado hoy se ha confirmado que la rotonda se mantendrá —como se anunciaba el mes pasado—, por lo menos mientras no se finalice la intervención para crear un paso peatonal subterráneo. Este unirá las dos vías a la altura de la glorieta intermedia y el plazo estimado de sus obras es de un año y medio.

La reunión, que el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo ha calificado de "positiva", ha servido para concretar las actuaciones en el cruce de la AC-523 con la carretera de Rumbo. En la cita también estuvieron presentes el director de la Axencia Galega de Infraestrutura, Francisco Menéndez; la concelleira de Hacienda y Patrimonio, Marta Iglesias, y la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas en A Coruña, Begoña Freire.

Una vez el paso inferior esté ejecutado, la Xunta se ha comprometido a analizar diferentes medidas para garantizar la seguridad vial. Por el momento no hay garantías de que se vaya a mantener la rotonda, como reclaman los vecinos, aunque el Concello de Culleredo se muestra optimista y espera que la continuidad de la glorieta sea una de las medidas a valorar.

Plan de la consellería de Vivenda e Infraestruturas para la ejecución de un paso inferior en la AC-523 en el entorno de la rotonda de Ledoño-Rumbo. Xunta de Galicia

Rioboo trasladará a la Plataforma las conclusiones de la reunión mantenida este martes.

En sus reivindicaciones, la agrupación de vecinos recalcaba que la presencia de la rotonda como "necesaria" ya que invita a aminorar la velocidad de los vehículos incrementando así la seguridad vial en una zona muy frecuentada.

Por su parte, la Xunta de Galicia recuerda que el presupuesto para construir el paso inferior asciende a 700.000 euros y espera que el proyecto esté redactado a finales de este año para someterlo a exposición pública y licitar y ejecutar las obras en el 2026.

Entre otras acciones de seguridad vial, en el encuentro también se abordó la iluminación del vial en el tramo autonómico de tal manera que la Xunta será la encargada de iluminar la vía y el Concello asumirá el coste del consumo eléctrico. El proyecto de este acuerdo se redactará en paralelo.