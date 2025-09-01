La Policía Local de Betanzos (A Coruña) se muda: traslado intermedio al inmueble de urbanismo

La adjudicación de la reforma de las actuales instalaciones de la Policía Local en el casco histórico obligarán a realizar el traslado de las dependencias policiales, de forma provisional, a otro inmueble municipal, tal y como ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

En este caso será el edificio Liceo, donde ya han comenzado los trabajos de adaptación para acoger este nuevo uso.

La Policía ocupará la zona que hasta ahora albergaba los servicios de urbanismo, que se mantendrán también en el edificio Liceo pero en la zona más próxima a la Alameda junto a Obras. El resto de servicios de atención a los vecinos se mantienen en las oficinas del Liceo.

Los trabajos de adaptación incluirán la construcción de vestuarios, oficinas de atención, despachos y armero. Será el paso intermedio como sede policial que, como anunció en su día el Concello, se ubicará en un futuro en el antiguo edificio de Sindicatos.

Las actuales instalaciones de la Policía Local, en el casco histórico, albergarán un futuro centro museístico por una parte y el centro de información turística por otra.

El proyecto completa la rehabilitación del inmueble con la idea de crear ese Centro de Información Turística (CIT) con la potenciación del conocimiento de la ciudad con una zona documental museístico permanente sobre el antiguo Reino de Galicia que mantenga el interés y visitas de los betanceiros/as y de los foráneos y espacios para conferencias o charlas promoviendo la actividad.

Precisamente, la Diputación y Concello firmaron hace unas semanas un protocolo de intenciones para la puesta en marcha de esta exposición que tiene como objetivo contribuir a la difusión de la historia e identidad de Galicia a través de una instalación museográfico estable.

El acuerdo establece el compromiso del Ayuntamiento en redactar y ejecutar el proyecto de rehabilitación del edificio adaptándolo a las necesidades técnicas y espacios que requiere una instalación expositiva permanente, garantizando así una serie de espacios diáfanos y accesibles.

Junto a esta parte museística, también se habilitará un espacio para los servicios turísticos, trasladando a estas instalaciones la oficina municipal de Turismo, situada ahora en el edificio Liceo. Este espacio que ahora ocupa la oficina formará parte de los accesos al edificio Liceo.