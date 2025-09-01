Encontrado un varón semiinconsciente en el sofá de su domicilio en la avenida de Os Mallos, en A Coruña

Imagen de archivo de vehículos de bomberos de A Coruña Twitter @bombeiroscoruna

Los bomberos de A Coruña se han desplazado esta tarde a la Avenida de Os Mallos, en A Coruña, para colaborar en la apertura de un domicilio donde permanecía un varón semiinconsciente tumbado en el sofá.

A su llegada, encontraron ya la puerta de la vivienda abierta y manipulada por la pareja de la víctima con un martillo.

Los profesionales permanecieron en el lugar hasta la llegada de los sanitarios, que se hacen cargo y deciden trasladarlo al centro hospitalario de referencia.

En este operativo intervinieron también agentes de la Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja, médicos y enfermeros del centro de salud, y la ambulancia medicalizada del 061.