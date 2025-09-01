Ofrecido por:
Encontrado un varón semiinconsciente en el sofá de su domicilio en la avenida de Os Mallos, en A Coruña
La persona fue trasladada al hospital de referencia. Los bomberos acudieron a realizar una apertura forzada, pero se encontraron con la puerta ya abierta con un martillo
Los bomberos de A Coruña se han desplazado esta tarde a la Avenida de Os Mallos, en A Coruña, para colaborar en la apertura de un domicilio donde permanecía un varón semiinconsciente tumbado en el sofá.
A su llegada, encontraron ya la puerta de la vivienda abierta y manipulada por la pareja de la víctima con un martillo.
Los profesionales permanecieron en el lugar hasta la llegada de los sanitarios, que se hacen cargo y deciden trasladarlo al centro hospitalario de referencia.
En este operativo intervinieron también agentes de la Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja, médicos y enfermeros del centro de salud, y la ambulancia medicalizada del 061.