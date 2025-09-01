Alerta amarilla en A Coruña: septiembre arranca con fuertes vientos y precipitaciones

A Coruña recibe septiembre entre chubascos. Las lluvias fueron protagonistas este fin de semana en la ciudad herculina y también lo serán durante la semana.

La ciudad amaneció entre charcos después de una noche de intensas lluvias, aunque parece que a lo largo del día los cielos dejarán algunos claros, con sol en algunos momentos.

Según la predicción de MeteoGalicia, este lunes los chubascos volverán a partir de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 21 grados.

Además, la Aemet mantiene activa una alerta amarilla en toda la costa de la provincia de A Coruña por temporal costero, que se mantendrá hasta las 18:00 horas de la tarde en la parte noroeste, hasta las 17, en el oeste y hasta las 12:00 horas por el suroeste.

Las olas alcanzarán los 4 metros de altura, durante el tiempo que dure el aviso, combinado con mar de fondo.

La semana se mantendrá en la misma línea, aunque con un ascenso ligero de las temperaturas, de manera que el miércoles probablemente se alcancen los 25 grados de máxima.