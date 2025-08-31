Una vivienda llena de humo en Mesoiro moviliza a los bomberos en una intensa jornada en A Coruña

La noche de este sábado estuvo marcada por un incendio en una vivienda de la calle Ribeira Sacra que obligó a movilizar a nueve bomberos con tres vehículos, en el barrio de Mesoiro.

El aviso se recibió a las 22:44, cuando el inquilino alertó de que una sartén había prendido fuego en la cocina, provocando una gran cantidad de humo en todas las estancias.

A su llegada, los efectivos encontraron en el portal a la familia afectada, formada por dos adultos y una niña, que había logrado sofocar las llamas por sus propios medios.

Los bomberos se encargaron de desmontar la campana extractora, dañada por el fuego, y de ventilar el inmueble. La mujer fue atendida por el 061 debido a la inhalación de humo.

La de Ribeira Sacra fue la intervención más destacada de una jornada con mucha actividad para el servicio de emergencias.

Horas antes, a media tarde, un equipo se había desplazado hasta la calle Sagrada Familia para retirar una tubería de desagüe pluvial que se había desprendido de la fachada y suponía un riesgo para los viandantes.

Por la mañana, en la zona de Lonzas, los bomberos acudieron a liberar a un niño que había quedado atrapado en el baño de su vivienda, logrando abrir la puerta tras forzar la cerradura.

Apenas unos minutos después, en la Ronda de Outeiro, seis bomberos tuvieron que entrar por la ventana de un piso tras escuchar a un inquilino pedir ayuda desde el interior. Finalmente no fue necesario su traslado, ya que se encontraba en buen estado.

El día había comenzado en la playa, con un rescate animal en el que un perro quedó atrapado en una zona de difícil acceso y fue liberado sin incidentes.