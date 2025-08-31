A Coruña cierra agosto con previsión de lluvias para los próximos días

Imagen del paseo marítimo de A Coruña esta mañana. Quincemil.

A Coruña cierra agosto aproximándose más a un tiempo de otoño que de verano. La previsión de Meteogalicia refleja una probabilidad elevada de lluvias durante los próximos días, con parámetros cercanos al 55% en casi todas las franjas del día.

En cuanto a los cielos, se espera que tengan nubes y claros, combinándose con momentos muy nublados.

Respecto a las temperaturas, el mercurio marcará valores normales para este período del año, con máximas de 22 grados y mínimas de 17 grados.

La calidad del aire no se va a modificar, en un parámetro de favorable en general, una tendencia que ya arrastra de jornadas anteriores.