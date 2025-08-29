O Mural advierte que la "inactividad" de A Coruña y de la Xunta perjudicará los frescos de Lugrís

La Asociación Cultural O Mural ha advertido de que la "inactividad" del Ayuntamiento de A Coruña y de la Xunta para conservar los 12 frescos de Lugrís localizados en el número 25 de la calle Olmos, en las paredes del antiguo restaurante Fornos, "causará daños" en los mismos.

En un comunicado, alerta de que "no han hecho nada desde el 4 de junio para avanzar en su promesa de conservar los murales en su emplazamiento y abrirlos a la ciudadanía como el bien cultural de primer orden que son".

Explica que, en esa fecha, las dos administraciones se reunieron para anunciar que iniciaban una colaboración para crear un espacio gestionado por el consistorio en el que "poner en valor el legado de Urbano Lugrís". Tres meses después, lamentan que "no han avanzado ni en la adquisición o alquiler del bajo y el entresuelo de los edificios" ni en su rehabilitación.

O Mural recuerda que los frescos de la calle Olmos constituyen "el único conjunto muralístico de los que pintó Urbano Lugrís que se mantiene íntegro en el lugar originario y se encuentra en grave peligro por el estado de abandono y ruina del inmueble que los custodia".