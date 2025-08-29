A Coruña despide agosto con un fin de semana pasado por agua

A Coruña se despide este fin de semana del mes de agosto con lluvias. A primera hora de la mañana de este viernes ya se podía apreciar el cielo encapotado con nubes negras que adelantan las precipitaciones que se esperan a lo largo del día y del sábado y domingo. Esto se debe a que estaremos influenciados por la borrasca ex-Erin en el norte de Irlanda.

Según MeteoGalicia, este viernes las mínimas se situarán en los 19 grados y las máximas en 22. Durante la mañana se alternarán nubes con precipitaciones y algunos claros, mientras que por la tarde caerán lluvias débiles.

El sábado por la mañana la lluvia dará una pequeña tregua con cielos nublados, para dar paso a la lluvia de vuelta por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados.

El domingo la situación meteorológica se mantendrá similar con chubascos con temperaturas entre los 16 y 22 grados. En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá en un nivel favorable en general.