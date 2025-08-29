Arde el letrero de una cafetería en plena avenida del Ejército en A Coruña Google Maps

Esta mañana, una de las letras del cartel de neón de la Cafetería San Diego, en A Coruña, protagonizó un susto en plena avenida del Ejército que, por suerte, no fue a más. Un cortocircuito provocó un pequeño incendio que fue rápidamente apagado por los propietarios del establecimiento.

La dueña, Ana María, explica a Quincemil que poco después de las 09:00 horas unas chicas que pasaban por delante del local se percataron de las llamas y entraron a dar la voz de alarma.

El personal sofocó el fuego con un extintor y, como medida preventiva, decidió avisar a los bomberos, que acudieron para comprobar que no hubiera más riesgos.