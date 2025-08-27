El tren al puerto exterior de A Coruña, más cerca: los tres túneles completan su excavación

Emboquille del túnel 3 de la conexión ferroviaria al puerto exterior de A Coruña. Puerto de A Coruña

El puerto exterior de A Coruña acaba de completar otra de sus etapas decisivas para la optimización de su operatividad. Los tres túneles de la conexión ferroviaria han finalizado sus obras de excavación.

La Autoridad Portuaria informa de que estos días se ha llegado al cale del túnel 3, de 685 metros de longitud; es decir, el punto en el que se encuentran los dos frentes de la excavación.

El denominado túnel 2, que se inicia en la propia dársena exterior, fue calado el 4 de diciembre de 2023. El túnel 1, el más largo con 3.739 metros, completó la excavación en febrero de este año.

El 3 termina ahora la bifurcación en forma de Y del túnel 1, gracias a la ejecución de la llamada caverna de bifurcación, una estructura de gran envergadura con una excavación de 25 metros de ancho y 11 de alto en su punto máximo. Esta caverna permite la conexión entre los túneles 1 y 3, ambos con una sección libre de excavación de 52 metros cuadrados.

Caverna de bifurcación donde conectan los túneles 1 y 3. Puerto de A Coruña

¿Qué falta por excavar en la nueva infraestructura de punta Langosteira? Solo quedan 135 metros de la galería de emergencia 1 del túnel 1, informa el Puerto. Ya se ha ejecutado el 98% de la excavación total de los túneles y galerías del proyecto.

Evolución del tren a Langosteira

En cada túnel de la conexión ferroviaria hay trabajos en curso. En el 1 se llevan a cabo actuaciones de revestimiento, junto con la excavación de la galería 1. El 2, revestido desde julio, se utiliza como vial interno para el transporte de materiales excedentes hacia el puerto exterior.

Estos materiales, explica la Autoridad Portuaria, se emplearán como relleno portuario, “fomentando la economía circular y reduciendo la huella de carbono, al minimizar la afección al entorno”.

Trabajos de impermeabilización en los túneles de Langosteira. Puerto de A Coruña

Además, en la zona del polígono empresarial de Vío continúan los trabajos para habilitar la plataforma de conexión con el Eje Atlántico.

La sección tipo de los túneles principales, además de los gálibos ferroviarios, alojará aceras para acceso peatonal, los sistemas de drenaje, canaletas y conducciones para comunicaciones, y los sistemas de ventilación, iluminación y lucha contraincendios que son necesarios para la explotación ferroviaria.

2026 y 2027

Las obras del acceso ferroviario a la dársena exterior de Langosteira tienen prevista su conclusión en 2026, con el fin de estar plenamente operativas en 2027. Son trabajos financiados al 100% con fondos europeos Next Generation.

Según los acuerdos establecidos en el convenio firmado entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif Alta Velocidad, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña, Adif AV ejecuta las obras por encargo de la Autoridad Portuaria, que es la entidad promotora.

La nueva infraestructura ferroviaria se incorporará a la Red Ferroviaria de Interés General, asumiendo la Autoridad Portuaria su titularidad y administración en los términos previstos en la Ley del Sector Ferroviario.