El Recorda Fest da a conocer sus horarios de la edición de 2025 en A Coruña

El Recorda Fest ha dado a conocer al público los horarios de la parrilla de conciertos para ambas jornadas del 5 y 6 de septiembre del 2025.

En esta tercera edición, desde las 16:00 y más allá de las 2:00, nunca dejará de sonar la música en el Muelle de Batería, lo que supone más de 10 horas non stop.

El precio de los tiques para cada día es de 40 euros más gastos de gestión, pudiendo adquirirse en la web. También los abonos para ambas jornadas a un precio de 55 euros más gastos de gestión. Son, además, al mismo precio para personas con movilidad reducida.

La parrilla quedaría configurada de la siguiente manera:

Viernes 5 de septiembre

Álex Wall: 16:00

Griso: 16:50

Nena Daconte: 18:00

Marlena 19:15

Xoel López: 20:45

Lori Meyers: 22:40

La La Love You: 00:30

Ultraligera: 02:10

Sábado 6 de septiembre

Efecto Pasillo: 16:00

Fran Perea: 17:20

Despistaos: 18:35

Leire Martínez: 20:05

Álvaro de Luna: 21:40

La Reina del Flow: 23:25

Kate Ryan: 00:55

Juan Magán: 01:25

Henry Méndez: 02:35 horas