Oleiros (A Coruña), sin piedad contra las viviendas turísticas: abre varios expedientes

El Ayuntamiento de Oleiros tiene abiertos varios expedientes sancionadores por ilegalidad contra varias viviendas que se explotan con fines turísticos, tal y como confirmó el alcalde, Ángel García Seoane.

En Oleiros no está permitido este tipo de alquiler, según manifiestan con contundencia fuentes municipales.

El regidor citó como ejemplo una vivienda unifamiliar situada junto a la Capilla de Santa Ana, en Mera, que sus propietarios transformaron en varios apartamentos, constituyendo de hecho un hospedaje encubierto en un lugar que el Plan General define como uso residencial unifamiliar.

El alcalde lamentó que otras instituciones estén permitiendo ese uso irregular de los edificios residenciales, generando una competencia ilícita contra el sector de la hostelería y con posibles repercusiones incluso en la Hacienda pública.

Esta práctica, tan extendida en la actualidad, está prohibida en Oleiros, donde el Plan General define con precisión los espacios residenciales y los destinados a la explotación hotelera, los únicos que pueden recibir viajeros de corta estancia.

Este tipo de hospedaje encubierto tiene graves consecuencias para la ciudadanía, al retirar viviendas del alquiler tradicional, lo que provoca un aumento en el precio de los arrendamientos residenciales o de los destinados a estudiantes, especialmente relevante en un entorno universitario como las zonas de Perillo y Santa Cruz, tal y como sostienen desde el municipio.