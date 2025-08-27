Incautan en el puerto de A Coruña 2.000 litros de gasóleo bonificado durante un evento

El Destacamento Fiscal y Fronteras Puerto de A Coruña aprehendió 2.000 litros de gasóleo tipo B, bonificado, durante la celebración de un evento en el puerto de A Coruña.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos ocurrieron cuando los efectivos realizaban un servicio propio de la especialidad y localizaron una instalación irregular de suministro de combustible en el Muelle Baterías, durante la celebración de un evento.

En este sentido, comprobaron que los dos depósitos con los que contaba la instalación, ambos con una capacidad de 1.000, contenían gasóleo bonificado tipo B.

El combustible era utilizado por la empresa encargada de la gestión del evento para suministrar a los generadores de los diferentes puestos y a dos vehículos especiales matriculados utilizados para la carga y descarga del material, usos no autorizados para este tipo de combustible.

La Guardia Civil procedió a la aprehensión del combustible encontrado y cursó las correspondientes actas-denuncia.