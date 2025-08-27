Arrancan en A Coruña las obras para mejorar la conexión entre Alfonso Molina y Linares Rivas

El Ayuntamiento de A Coruña invierte más de 150.000 euros en mejorar la accesibilidad en el tramo de Alfonso Molina que conecta con la avenida Linares Rivas, una intervención que se centrará, muy específicamente, en el itinerario peatonal que une las calles Fernández Latorre, José Cornide y Ramón de la Sagra, según han informado en nota de prensa.

Las obras de reurbanización de uno de los pasos semafóricos más transitados de la zona comenzaron hoy y supondrán la renovación de los colectores pertenecientes a la red municipal de saneamiento y, posteriormente, tras la instalación de las tuberías, la colocación de un nuevo pavimento en las aceras, más moderno, con materiales más resistentes que los actuales y con baldosas diferenciadas para facilitar el tránsito de personas con movilidad o visión reducida.

En este sentido, el Ayuntamiento aprovechará esta intervención para sustituir los bolardos existentes en esta parte de la avenida en sentido de entrada a la ciudad. En su lugar, se habilitará un parterre ajardinado.

Elevación del paso de Fernández Latorre, José Cornide y Ramón de la Sagra

A esto se sumará otra medida muy importante en materia de seguridad vial: la elevación del paso peatonal entre Fernández Latorre, José Cornide y Ramón de la Sagra, contribuyendo así a la reducción de la velocidad del tráfico en este punto de la avenida, una de las principales puertas de entrada y salida de vehículos de la ciudad.