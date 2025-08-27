A Coruña acoge un invierno anticipado que se mimetiza con el verano

De la sombrilla al paraguas. Si las mareas vivas no hubiesen hecho su acto de aparición, este podría ser el título de una película que protagonizasen todos los coruñeses que visitaron hoy las playas herculinas.

Pasadas las nueve de la noche, la ciudad herculina ha quedado sumida bajo un diluvio, que ha paralizado la actividad en las calles, obligando a los transeúntes a resguardarse en los soportales de los edificios, a correr a sus vehículos, a utilizar las paradas de autobús como protección y a protegerse en las terrazas debajo de los toldos.

El diluvio se fue disolviendo paulatinamente, pero la escena de los paraguas de nuevo en acción contrasta con algunos transeúntes en manga corta, todavía con un outfit de verano, lo normal en estas fechas.