A Coruña se despide de agosto: ¿Podremos disfrutar de los últimos días de playa?

Cielos con nubes en Obelisco de A Coruña Quincemil

A Coruña amanece sumergida entre niebla, pero no por mucho tiempo. A medida que avance el día, las nubes se empezarán a disipar para dar paso a una jornada de lunes soleada y temperaturas suaves.

Tal y como ocurrió este domingo. El día parecía nuboso, pero a mediodía no podían faltar las gafas de sol. Las temperaturas no variarán mucho, con 23 grados de máxima para hoy, y mínimas de 17.

De hecho, la Aemet prevé activar la alerta amarilla por temporal costero a partir de este martes a las 6:00 horas de la mañana, durante todo el días hasta la medianoche. Se estiman vientos combinados del noroeste, con olas que alcanzarán los 4 o 5 metros.

25/08 09:00 Avisos activos hoy y mañana en Galicia por temperaturas máximas y costeros. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/nhkAcYuyem pic.twitter.com/fY8mehzr1x — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) August 25, 2025

Según la predicción de Meteogalicia, las lluvias no llegarán hasta este martes, cuando se espera una mañana de precipitaciones bastante abundantes.

La última semana de septiembre rondará los 21 y 24 grados de máxima, con probabilidad alta de chubascos.