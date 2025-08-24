Una joven denuncia acoso en playas de A Coruña: "Me lo encontré a un metro sacándome fotos"

"Levanté la cabeza y me lo encontré a un metro de distancia sacándome fotos", cuenta Elba, una joven de 35 años que este sábado vivió uno de los episodios más invasivos e intimidantes de su vida.

Estaba en la playa de San Roque tomando el sol cuando un hombre se colocó frente a ella apuntándola con el móvil.

No era la primera vez que se topaba con esta persona haciendo lo mismo. "La primera vez pensé que era mi imaginación. Cogí mis cosas y me fui", explica Elba, todavía conmocionada por lo vivido.

Otro día la situación se repitió. El mismo hombre, pero en un lugar distinto. "No muy lejos, cerca de la cala de la Cetárea", detalla. Llegó a pensar que la perseguía y acosaba, ya que en una de las ocasiones él llegó en bicicleta por el paseo marítimo, paró y se bajó justo donde ella estaba.

Ayer, un mes después del último encuentro, Elba se encontraba en la cala de San Roque, una playa tranquila y familiar. Tomaba el sol boca abajo cuando levantó la cabeza y lo volvió a ver: "Moreno, con barba, de 1,75 o 1,80 metros de estatura, camiseta blanca de tirantes, pantalones cortos y mochila de North Face".

Captura de la denuncia de una joven en redes sociales

Lo reconoció al instante. "Siempre se quedaba en la playa con la ropa puesta", señala. Y siempre iba en bicicleta. Elba no olvidó esa cara desde el primer día que se lo cruzó.

Pero esta última vez la joven estalló contra él. "Le dije que qué estaba haciendo", asegura. La gente de alrededor pronto se percató de los gritos: "Cuando entendieron lo que estaba pasando, me apoyaron".

El hombre recogió sus cosas y se marchó en su bicicleta sin decir nada. "Las señoras venían a preguntarme preocupadas, sobre todo porque se trata de una playa en la que hay muchos niños", añade Elba, que ha decidido hacer público su testimonio para evitar que otras chicas sufran lo mismo que ella.

"No quiero que esto le pase a ninguna chica más. No quiero ni pensar si las fotos ya estarán por ahí en páginas de pajilleros", lamenta. Y advierte: "No creo que solo lo haga conmigo, debe de tener el móvil lleno de fotos y vídeos de tías".

No es la primera vez que se producen este tipo de situaciones de acoso o abuso sexual en los arenales de A Coruña. Este mismo verano, varias mujeres denunciaron miradas y tocamientos en playas abarrotadas.

En algunas situaciones, gracias a los testimonios y descripciones de las víctimas se logró dar con el abusador. Elba tiene pruebas suficientes para ir a la policía e interponer una denuncia contra el hombre que le sacó fotos. "Mañana iré a ponerla", concluye, muy segura de sí misma.