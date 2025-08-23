Nuevo incendio forestal en Culleredo, junto a la Tercera Ronda de A Coruña

Nuevo incendio forestal en A Coruña, esta vez en el municipio de Culleredo. Las llamas se han originado a eso de las 19:00 horas de la tarde, en el monte cercano a la Tercera Ronda.

Según informan fuentes de la Consellería Rural, el incendio permanece activo y hasta el lugar se han movilizado un agente, dos brigadas, una motobomba y un helicóptero, que colaboran con el equipo de bomberos del parque de Arteixo.

Por el momento no existe estimación de la superficie afectada, pero el fuego ya se puede observar de varios puntos del área metropolitana de A Coruña.

Segunda vez que echa agua pic.twitter.com/cYaYvsGKXB — Cazón 🍍 (@cazonburgo) August 23, 2025

El fuego, que se ubica dentro del término municipal de Culleredo, se encuentra a escasos kilómetros de A Zapateira, y a pocos metros de la Tercera Ronda.

