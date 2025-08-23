Buscan a un hombre desaparecido en la costa de A Coruña, por la zona del Millennium

Buscan a un hombre desaparecido en la costa de A Coruña, por la zona de San Roque @EloyTP

Desde primera hora de esta mañana permanece activo un operativo de búsqueda en la zona de San Roque, en A Coruña, por la desaparición de un hombre este viernes en la zona.

Según ha confirmado Salvamento Marítimo, la alerta se dio después de que la familia del desaparecido interpusiera este viernes una denuncia ante la Policía Nacional, al no tener noticias de él desde el mediodía del jueves.

La familia señaló que este solía salir a nadar todos los días en la cala de San Roque. Por ello, este sábado a las 9:00 horas se activó el dispositivo de búsqueda, que se extiende desde Riazor hasta el entorno del Millennium.

En la zona participan el helicóptero Helimer 402, la embarcación Salvamar Betelgeuse, efectivos de Bomberos de A Coruña y agentes de la Policía Local y Nacional.