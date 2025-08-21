Unos cartones ardiendo en el Parque de Santa Margarita de A Coruña movilizan a los bomberos

Los bomberos de A Coruña se desplazaron al Parque de Santa Margarita de A Coruña esta madrugada debido a unos cartones ardiendo. Los efectivos movilizados refrigeraron la zona, ya que las llamas estaban "prácticamente extinguidas" a su llegada.

El fuego se produjo sobre las 02:31 horas bajo una de las mesas del parque. Los bomberos de A Coruña se desplazaron y, al comprobar que estaba prácticamente apagado, refrigeraron la zona con 100 litros de agua. La Policía Local colaboró en la actuación.

Rama caída en el Parque de Santa Margarita. @9977997R

Precisamente, el martes de esta semana una rama dio un susto a una usuaria del parque. Rosa Naya paseaba con su perro Aquiles por la zona cuando "se desplomó de repente" una rama de un árbol ubicado cerca de la zona del bebedero para canes.

"No nos cayó encima de milagro", asegura la mujer. Los hechos ocurrieron sobre las 15:30 horas del 21 de agosto.