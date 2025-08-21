BiciCoruña suma tres nuevas estaciones: dos de ellas funcionan con energía solar

A Coruña cuenta desde este jueves con tres nuevas estaciones de BiciCoruña en Lonzas, el parque de Vioño y la ronda de Monte Alto. Dos de ellas, además, serán las primeras en funcionar con suministro de energía solar, según ha informado la concejala de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz, que ha visitado esta mañana la base de Vioño.

Precisamente, la estación de Vioño es una de las que funciona con energía solar y, según Díaz, su ubicación facilitará el acceso al polígono de Agrela: "Las medidas para promover la movilidad sostenible tienen que ser visibles y efectivas en el conjunto de la ciudad. Eso incluye parques industriales y sus entornos, especialmente por los desplazamientos laborales. En Agrela hay un tránsito de casi 20.000 trabajadores al día".

Las bases de Vioño y la ronda de Monte Alto funcionan con suministro de energía solar, lo que permite mantener el sistema operativo y facilita el anclaje de las bicicletas eléctricas y mecánicas. La diferencia, señala el ayuntamiento, es que no permite la carga de las primeras, ya que estas estaciones están concebidas como un apoyo en zonas densificadas o donde ya hay otras bases.

Otras de las ventajas de las bases solares es que no exigen trabajos de acometida eléctrica, lo que simplifica y agiliza su instalación, y qye son más fáciles de desmontar. "Si llegado el momento se detecta mucha demanda en una base solar, se pueden reconvertir a bases eléctricas. No son irreversibles, sino todo lo contrario", señaló la concejala.

BiciCoruña cuenta, al sumar estas tres nuevas estaciones, con un total de 52 repartidas por toda la ciudad. El servicio es cada vez más usado entre la ciudadanía, especialmente en verano: el pasado julio batió su récord de usos en un solo mes, con 172.000. La expansión del servicio continuará en las próximas semanas en Novo Mesoiro y O Birloque.