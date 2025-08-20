El PP de A Coruña alega a la ordenanza de playas: pide el acceso de perros en las noches de verano

El PP de A Coruña ha presentado alegaciones a la ordenanza municipal de playas, aprobada inicialmente en el pleno ordinario de junio. El partido liderado por Miguel Lorenzo considera que la regulación debe ser efectiva todo el año y exige mejoras en la accesibilidad y el acceso de los perros a los arenales durante las noches de verano.

El Partido Popular local considera que el texto es "un copia y pega de otras ordenanzas, sin considerar características propias de A Coruña y de los tiempos actuales". "Denota una falta de visión y un desaprovechamiento de la oportunidad de construir una normativa adaptada a nuestras necesidades", asegura el partido.

El PP, de esta forma, propone que la regulación sea efectiva todo el año, no solo en verano. "A lo largo de todo el año, nuestras playas son empleadas, cada vez más, por multitud de colectivos por lo que la Ordenanza debe mencionar servicios, derechos y obligaciones sea cual sea su temporada de uso", señala Miguel Lorenzo.

Mejoras en la accesibilidad

El Partido Popular considera que uno de los puntos "más críticos" de la nueva norma es "la falta de un compromiso normativo explícito" con las personas con discapacidad. Así, Lorenzo señala que la ordenanza debe garantizar la accesibilidad universal en todos los arenales y propone que el ayuntamiento estudie las medidas precisas con asociaciones y colectivos afectados.

El comunicado del PP de A Coruña, además, establece varios requisitos generales que, según el partido de la oposición, debe incluir la normativa. Son los siguientes:

Accesos adaptados: rampas y pasarelas accesibles hasta la orilla

Itinerarios accesibles, que permitan acceso a todos los servicios de la playa

Superficies accesibles: pasarelas antideslizantes para garantizar la seguridad

Equipamiento adaptado: vestuarios, aseos y duchas adaptadas

Zonas de sombra: espacios con sombra para personas con movilidad reducida

Señalización: dispositivos para personas con discapacidad visual o auditiva

Información accesible sobre los servicios adaptados

Plazas de aparcamiento reservadas cerca de los accesos

Apoyo en acceso al agua: para acceder con sillas anfibias o muletas

adaptadas

adaptadas Formar al personal de playas en atención a personas con discapacidad

Auditorías periódicas para identificar posibles barreras y áreas de mejora

Acceso a los perros durante las noches de verano

El PP, por último, ha solicitado que la ordenanza establezca la posibilidad de que los perros y otros animales domésticos puedan acceder a las playas durante las noches de verano. Esto implicaría que los canes podrían pasear por los arenales entre las 22:00 horas y las 10:00 horas del día siguiente.

"En una ciudad con más de 32.000 perros censados, según el Registro Gallego de Identificación de Animales de Compañía, limitar su esparcimiento a una única cala y prohibirles el uso de las demás playas de la ciudad, nos parece insuficiente y poco coherente con el concepto de ser una ciudad pet friendly", asegura el portavoz Popular.

¿Qué regula la nueva ordenanza?

La normativa establece la prohibición de los altavoces en los arenales de la ciudad siempre que resulten molestos, al mismo tiempo que perros y otros animales no podrán acceder a las playas del 1 de junio al 30 de septiembre (sí en la de Bens), con la excepción de los canes de asistencia para invidentes, que están autorizados.

Las actividades acuáticas y deportes estarán permitidas con la condición de desarrollarse a mínimo 10 metros de los usuarios de las playas y se podrán habilitar zonas específicas para este fin si hay la suficiente demanda, según explicó a finales de mayo la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

No está permitida la venta ambulante salvo que cuente con autorización concreta del organismo competente. Tampoco será posible acampar en las playas ni reservar sitio, y el ayuntamiento de A Coruña se reserva la posibilidad de prohibir consumir tabaco y productos con nicotina, algo que estará debidamente señalizado.

Durante la temporada de baño y en las zonas de baño (balizadas o no) queda prohibida la pesca desde la orilla de la playa y los espigones. No está permitida la pesca submarina por buceo entre la puesta y salida del sol y, en todo caso, las personas que la practiquen deberán indicar su posición con una boya.