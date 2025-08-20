Imagen de archivo de vehículos de bomberos de A Coruña.

Localizado sin vida en A Coruña un varón de 73 años en su domicilio tras fallecer hace varios días

Los bomberos accedieron por la fachada del domicilio, situado en Isaac Díaz Pardo, para poder localizar el cadáver

Los bomberos de A Coruña han accedido este mediodía, pasada la una de la tarde, a un domicilio de la plaza Isaac Díaz Pardo, en Elviña, a través de la fachada usando una autoescalera.

El objetivo de esta intervención era localizar a un varón, de 73 años, del que no había señales en los últimos días.

Tras acceder a la vivienda, dieron acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que localizaron el cadáver de la persona en uno de los dormitorios, en un operativo en el que han colaborado tanto el 091, 092 y 061.

La persona residía sola en el domicilio.