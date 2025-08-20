Localizado sin vida en A Coruña un varón de 73 años en su domicilio tras fallecer hace varios días

Imagen de archivo de vehículos de bomberos de A Coruña. Twitter @bombeiroscoruna.

Los bomberos de A Coruña han accedido este mediodía, pasada la una de la tarde, a un domicilio de la plaza Isaac Díaz Pardo, en Elviña, a través de la fachada usando una autoescalera.

El objetivo de esta intervención era localizar a un varón, de 73 años, del que no había señales en los últimos días.

Tras acceder a la vivienda, dieron acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que localizaron el cadáver de la persona en uno de los dormitorios, en un operativo en el que han colaborado tanto el 091, 092 y 061.

La persona residía sola en el domicilio.