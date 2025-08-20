La estación de tren de A Coruña recupera la normalidad tras una semana: "No pensamos que fuese hoy"

El primer tren en salir de A Coruña destino Madrid, poco antes de empezar la ruta. Quincemil.

Una semana después, Galicia y Madrid volvieron a estar conectadas por tren de alta velocidad. A pesar de que la previsión de salida a las 15:54, el anuncio de que desde las 17:00 volverían a circular lo pospuso precisamente para esa hora, aunque empezó a circular por la vía a las 17:15.

Un hecho tan habitual como sentarse en ese asiento generó una enorme sensación de alivio a las cerca de cuarenta personas que pudieron, al fin, retomar la normalidad. Muchos de ellos procedían de cambios de billetes de estos días, y otros, a compra anticipada.

Mientras el personal auxiliar de la estación de A Coruña, todavía en su emplazamiento provisional por la construcción de la estación intermodal, se afanaba en ordenar los accesos, tanto al tren que salía con destino Madrid, como al que lo hacía a Vigo. De forma minuciosa, se preocupaban de que nadie tomase la cola equivocada tras una semana teniendo que gestionar incidencias.

"No pensamos que fuésemos a poder salir hoy, lo teníamos asumido. Nos hemos llevado una alegría", explicaba Milagros, pacientemente desde la cola, en conversación con Quincemil.

Jesús, tan solo unos pasos más atrás, asentía con la cabeza. Tímido en palabras, no dudó en expresar su opinión de forma asertiva. "Menos mal que pudimos viajar, parecía tercermundista estar sin tren. Ojalá cojan a los pirómanos y les hagan pagar todos los daños", dijo.

Imagen de la cola de acceso al tren. Quincemil.

Un poco más atrás estaba Remedios, preocupada solo por si el tren al final salía. Pegada a su teléfono móvil, con el que le iba contando a su hija como una especie de diario para tranquilizarla, el mensaje de "a bordo" simbolizó dejar atrás nervios y dudas de qué hacer. Tenía que ir a la capital de España por una cuestión médica, y afortunadamente, llegará a su cita. Llegó a barajar

Mientras el tránsito por tren recupera la normalidad, los montes gallegos siguen consumiéndose en llamas. Que durante una semana la conexión por tren entre Madrid y Galicia estuviese cortada es solo una de las muchas consecuencias de la acción incendiaria, que sigue tiñendo de negro los montes gallegos.