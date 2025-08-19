La lluvia vuelve a A Coruña tras 22 días ausente

La lluvia ha regresado a A Coruña este martes, cumpliendo con los pronósticos que Meteogalicia había establecido para la jornada de hoy.

Así, a mediodía regresaron las precipitaciones a la ciudad herculina tras 22 días sin caer ni una gota de agua, en un tiempo muy marcado de verano con temperaturas que han superado algunos registros en medio de una ola de calor.

La llegada de nuevo del agua ha cogido por sorpresa a los coruñeses, muchos de ellos en manga corta o con pantalones cortos, y calzado que permitía el paso del agua, acostumbrados ya al tiempo veraniego.

Meteogalicia pronostica lluvias de nuevo para la noche del martes, la mañana del miércoles y la mañana del jueves.