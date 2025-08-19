Cortes de tráfico en Arteixo (A Coruña) por el derribo del edificio de trapicheo en Meicende Google Maps

Arteixo (A Coruña) ha iniciado este martes, 19 de agosto, la demolición del edificio situado en el número 33 de la calle Touriñana, en Meicende, que hasta hace unos meses había sido utilizado como punto de venta de droga en el municipio. Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Demoliciones Coruña.

Debido a las obras, que se prolongarán durante las próximas semanas, el tráfico en la zona se verá afectado hasta el jueves 4 de septiembre. Para garantizar la seguridad viaria, el tráfico se desviará a la calle María Zambrano, que funcionará en doble sentido.

El edificio fue protagonista de un operativo antidrogas el pasado mes de noviembre, que se saldó con la detención de diez personas, todas ellas ingresadas en prisión. Tras este suceso, el Concello decidió iniciar un proceso administrativo para evitar que el inmueble volviese a ser habitado.

Las obras de demolición fueron sacadas a licitación en abril por un importe de 207.362 euros, después de años de quejas vecinales por la actividad ilícita que se desarrollaba en su interior. Finalmente, la empresa Demoliciones Coruña resultó adjudicataria de los trabajos.