Bomberos del Consorcio de A Coruña desplegados en Ourense: "Hay abandono del rural"

Los incendios que afectan a la provincia de Ourense siguen extendiéndose, con siete focos activos y más de 67.000 hectáreas arrasadas. Desde el miércoles 13 de agosto, el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de A Coruña colabora con la Diputación de Ourense para controlar la situación.

Pedro, bombero en el Parque Comarcal de Betanzos de A Coruña, ha acudido en dos ocasiones a las zonas afectadas para ayudar a sofocar el fuego. El miércoles pasado estuvo por la noche en la zona de Monterrei, protegiendo varias aldeas: "En A Caridade ardieron dieciocho casas, dos de ellas habitadas", explica en una conversación telefónica a Quincemil.

El domingo, su dotación se dirigía a cubrir la misma zona cuando les llamaron para acudir a O Barco de Valdeorras: "Estuvimos protegiendo dos aldeas, sobre todo la de Correxais, que estaba más amenazada. El fuego pasó muy cerca de las viviendas".

El bombero señala que la particularidad de estos incendios es que la vegetación se encuentra muy cerca de las viviendas habitadas. "Hay un abandono del rural", sentencia, "hay mucho combustible vegetal y eso influye".

Denuncia que están acudiendo a zonas rurales con vehículos urbanos: "A veces no podemos entrar en las aldeas hasta donde nos gustaría y tenemos que usar mangueras con una longitud limitada. En ocasiones no llegamos a la zona del fuego porque la presión del agua es insuficiente".

Además, Pedro considera que cuando terminen los incendios será necesario llevar a cabo un briefing con "toda la población" para adaptarse a estos "nuevos incendios". "Es culpa de todos, no solo de los políticos", afirma, destacando que la prevención debe ser continua: "Los forestales no pueden estar con contratos fijos discontinuos".

El dispositivo provincial, operativo desde el pasado martes, pasará desde hoy de 12 a 18 bomberos, distribuidos en dos dotaciones de 8 profesionales cada una. Según señalan desde la Diputación da Coruña, esta ampliación permitirá aumentar la capacidad de respuesta y la cobertura de las zonas afectadas, manteniendo la operatividad durante las 24 horas y reforzando el trabajo en turnos rotativos.

Las dotaciones están equipadas con dos camiones nodriza y dos vehículos de mando, con el fin de garantizar una intervención rápida y eficaz, especialmente en los focos más peligrosos y próximos a núcleos de población.