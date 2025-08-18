La hostelería del área de A Coruña convoca una huelga para este miércoles 20 de agosto

Los sindicatos CCOO, UGT y CIG hacen un llamamiento conjunto a las plantillas del sector hostelero de Galicia para participar en una concentración el miércoles 20 de agosto, a las 19:00 horas, en el muelle Calvo Sotelo de A Coruña, coincidiendo con la entrada al evento The Champions Burger.

El objetivo de la movilización es denunciar la situación de bloqueo que atraviesa la negociación del convenio provincial de hostelería, que afecta a cerca de 20.000 trabajadoras y trabajadores en la región.

La negociación, que debería haberse iniciado en enero de 2025, está paralizada, según denuncian, debido a la "actitud obstruccionista y prepotente de la patronal", que además de negarse a ofrecer mejoras, plantea recortes en derechos laborales, como la eliminación del Complemento IT, que garantiza el 100% del salario en caso de baja durante los primeros 12 meses.

De esta manera, CCOO, UGT y CIG denuncian que la patronal ignora el crecimiento exponencial del sector y los récords históricos de turismo y facturación en Galicia, así como el aumento desproporcionado del coste de la vida en 2025. Por ello, exigen una negociación con perspectiva social, que contemple la actualización salarial y mejoras en las condiciones de trabajo, como la salud laboral, la jornada y la conciliación familiar.

Las organizaciones sindicales convocantes hacen un llamamiento a todas las trabajadoras y trabajadores del sector para que se sumen a esta concentración y visibilicen el malestar y la reivindicación de un convenio justo y digno.